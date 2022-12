Después de una semana de tanteos y declaraciones cruzadas, toca sentarse a hablar con la finalidad de poder gobernar. Cristina Cifuentes se ha sentado ha hablar con José Manuel López, candidato de Podemos y con el de Ciudadanos, Ignacio Aguado, apoyo clave para la investidura de Cifuentes.

Con los 17 escaños naranjas, Cifuentes conseguiría la mayoría absoluta, pero ese acuerdo no está claro. Albert Rivera ha dicho al respecto que "parece que hay que hablar con la lista más votada, pero escuchar también otros partidos, si no, le habríamos dicho al señor Gabilondo que no hablamos con él".

Porque la otra opción es un pacto entre PSOE y Podemos. Pero como entre los dos no conseguirían la mayoría absoluta necesaria, una vez más, Ciudadanos sería la clave para cerrar un acuerdo entre tres partidos que desbancaría al Partido Popular.

La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía, Manuela Carmena, se ha reunido con Begoña Villacís, de Ciudadanos, para hablar de los resultados electorales, de la situación política de la capital y de posibles pactos.