David González, el padre de uno de los jóvenes que fueron rescatados tras volcarse un kayak en el Mar Menor, ha asegurado este lunes en Más Vale Tarde que no cree que el destrozo de su coche tuviese que ver con una venganza. El hombre ha explicado que él "no le puede echar la culpa a ninguna familia" y que habrá sido algún "desalmado". Así lo ha aclarado tras haber sido señalado su hijo por la desaparición de Ivo (Ivailo Petrov), el menor que iba con ellos en kayak y que diez días después todavía no ha aparecido.

"Yo no creo que haya sido venganza. Habrá sido algún acto salvaje de la gente. No puedo echarle la culpa, primero, a alguien que no haya visto. No puedo echarle la culpa a la familia de nadie", ha explicado el padre tras los señalamientos a su hijo y al otro chico que también fue rescatado.

"Habrá sido un desalmado que ha cogido un porrazo cristal y lo ha roto. Al final es un cristal y no pasa nada", ha concluido David, tras resumir que aquella madrugada de Reyes fue "una chiquillada de tres niños que estuvo a punto de costarles la vida a los tres".