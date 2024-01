Se cumplen diez días de la desaparición del joven Ivailo Petrov en el Mar Menor y todavía no hay pistas de él. Ivo, de 15 años, se fue la madrugada de Reyes Magos en un kayak junto a dos amigos, Francisco Javier y José David, y ellos sobrevivieron y él no. El padre de uno de los rescatados (Francisco), David González, ha hablado este lunes en Más Vale Tarde para explicar la situación de su hijo tras ser señalado, pero también de su hija que es amiga de Ivo y la última persona que habló con él.

David ha señalado en la entrevista que lo ocurrido fue "una chiquillada de tres niños que estuvo a punto de costarles la vida a los tres". Sobre los mensajes de su hija con Ivo, ha sostenido que ahora se está fijando "en cosas banales cuando lo importante es que aparezca Ivo". "Mi hija está llorando desde el minuto uno. Desde el día uno está llorando, porque está pensando en Ivo que era su amigo", ha explicado el padre.

Asimismo, ha señalado que los "críos lo están pasando mal" y ha restado importancia a las contradicciones en sus relatos, porque les preguntaron estando con "hipotermia y shock". No obstante, ha matizado que hay confusión pero el relato principal es el que han repetido: volcó la barca y salieron a nado, pero Ivo no pudo porque no sabe nadar.

En cuanto a los mensajes que se han filtrado de su hija, ha asegurado que no sabe de dónde las sacan y que las verdaderas son las que ha mandado él a los periodistas. Y ha afirmado que José David y Francisco eran "los tres bastantes amigos" y que ahora se sienten señalados. "Se están sintiendo señalados", ha añadido, explicando que hay "auténticos disparates en redes sociales". "He tenido que cortar el Wifi para que no vean todo ese tipo de cosas. Mis hijos no han podido ir al Instituto", ha narrado.

A David le destrozaron el coche, pero él no ha querido hablar de venganza: "No le puedo echar la culpa a la familia de nadie. Algún desalmado. Es un cristal y no pasa nada".