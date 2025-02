Pablo Ojeda sorprende a Iñaki López y Cristina Pardo con una receta rápida y saludable: un revuelto de pimientos con bacalao

El nutricionista muestra como en pocos pasos es posible elaborar un plato muy saludable y delicioso. Para su receta, tan solo necesita cebolla, pimientos de Padrón, bacalao y huevos. No te pierdas el paso a paso.

Pablo Ojeda dedica su sección a un vegetal con muchas propiedades: el pimiento. El nutricionista propone una receta que tiene este alimento como su elemento principal: un revuelto de pimientos de Padrón con bacalao. Esta variedad son vegetales de pequeño tamaño y, además, tienen la particularidad de que algunos pueden picar.

El nutricionista pone un poco de aceite en una sartén y, cuando está caliente, añade cebolla troceada. Ojeda trocea unos pimientos de Padrón y los añade a la sartén con la cebolla. Después, añade migas de bacalao desalado. Mezcla todo bien, para que se mezclen los sabores.

Seguidamente, añade un poco de sal y pimienta. El nutricionista agrega cuatro huevos enteros a la mezcla y comienza a mezclarlo todo bien. Ojeda sigue mezclando para que este se vaya cocinando pero, procurando, que el resultado sea un revuelto jugoso.

Cristina Pardo e Iñaki López no han podido evitar alabar la preparación de Ojeda. "La maravilla", califica la presentadora el plato. "El pimiento, que no lo has hecho mucho, le da un toque crocanti que aporta un montón", afirma el presentador.