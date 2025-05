Pablo Ojeda se rompe al hablar de su hija mayor: "No tenía recuerdos de momentos con ella por la mierda del juego"

El experto en nutrición ha hecho una dura confesión sobre cómo afectó su adicción al juego a su familia. "Una de las cosas que más me ha acusado son capítulos donde no me acuerdo de episodios con mis hija", ha expresado.

Pablo Ojeda ha hablado en Más Vale Tarde sobre su libro 'Cuando me alimenté del juego', y ha contado que a sus hijas les ha dicho que en él habla de que hubo una época en su vida "en la que jugaba mucho", y que ahora no puede jugar, porque no le sienta bien. "Lo han entendido, porque los niños son inteligentes, y al igual que detectan la ausencia, detectan cuando estás bien", ha señalado.

Así, el experto en nutrición ha reconocido que una de las cosas que más le ha atormentado es que hay capítulos en los que no se acuerda de episodios con sus hijas. "Hay un episodio, que lo tengo grabado, con el que siempre me desmonto. Recuerdo que me estaba duchando con mi hija pequeña, y un día mi exmujer me dijo que hacía lo mismo con mi hija mayor. Y en ese momento, que yo estaba en rehabilitación, no me acordaba, no tenía recuerdos de mi hija mayor, y me puse a llorar. No me acordaba de esos momentos con mi hija por la mierda del juego", ha relatado, tras lo que ha destacado que reconoció su adicción "por cobardía".

Además, Ojeda ha afirmado que "detrás de cada persona hay una historia", y ha dicho que no quiere que su libro "sea de condescendencia". "El libro está escrito para que la gente vea que se puede superar con mucha dignidad una adicción donde se te han ocurrido cosas como vender un riñón, vender el coche de tu padre, vender joyas de tu madre, robar a tu padre, pedir dinero a tu abuela, engañar a tus amigos, falsear documentación y otras muchísimas cosas; y aún así, con un buen proceso de rehabilitación y mucho coraje y constancia se sale con éxito", ha manifestado.