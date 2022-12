No todo estuvo tan tranquilo en la Audiencia Nacional. Durante la salida de uno de los abogados de la acusación, parece que no quiere hablar. Pero Inmaculada Moreno, compañera de laSexta, llega a tiempo para rescatarle de la nube de periodistas.

Los preferentistas no distinguen: "Ladrones, ladrones..." Pero no se quedan ahí. Le persiguen. Y cuando va a empezar a explicar qué les ha contestado Cospedal le siguen increpando. "¡Coño! Orientaos mejor, que soy abogado de la acusación", les aclara. Pero los preferentistas estaban muy exaltados. Son gente mayor, incluso invidentes, que han perdido todos sus ahorros.

Se encontraron con un grupo de simpatizantes populares que gritaban: "Luego diréis que somos 5 o 6...", mientras acusaban a laSexta de manipulación. Y era cierto, no eran 5 ni 6, sino 25, una cifra de la que tampoco se puede presumir.

Pero volvamos a los abogados. El de Bárcenas no tenía muchas ganas de hablar, y al final... y que, al final, lo más interesante que se le arranca es esto: "Envidio su bronceado", dirigiéndose al reportero. Gracias y poco más, a un hombre que no siempre es tan simpático. Como al preguntarle sobre si con el bloqueo de cuentas, Bárcenas le va a poder pagar: "Yo no hablo de mis honorarios, igual que no hablo de lo que cobran los periodistas".

Gómez de Liaño es un hombre con carácter. Y con él va siempre una mujer... su mujer, quien también es la abogada de la mujer de Bárcenas. Siempre en un segundo plano, hasta que no le convence la pregunta de un periodista y decide intervenir. Será que a veces, entre tanta gente, perseguimos a la persona equivocada.