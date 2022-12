Entre unas imágenes y las otras, han pasado dos semanas. Publicarlas en la página web del ministerio 14 días después de la tragedia es, para Fernández Díaz, ministro del interior, todo un ejercicio de transparencia: "En un ejercecio que creo sinceramente, de absoluta transparencia, todos los vídeos que han sido entregados a la autoridad judicial han sido colgados en la página web del ministerio".

Una transparencia que para la oposición viene "forzada" por la situación. "La presión de los medios de cominicación, la información con imágenes de particulares y la presión política de grupos de la oposición, fueron quienes consiguieron que entreguasen ahora estas nuevas imágenes." opinó Antonio Trevín, portavoz interior PSOE. Mientras Cayo Lara, coordinador federal de IU, cree que "fue un ejercicio de transparencia, sin ninguna duda tardío y forzado. Y la transpariencia desde nuestro punto de vista, hubiera sido real y efectiva, de manera inmediata si el ministro se hubiera traído los vídeos en la comparecencia que hizo en el parlamento o en la comisión correspondiente." Y es más, creen que el ministro debería haber llevado estas imágenes al congreso y no colgarlas en una página web.



Pero Fernández díaz explica: "Debíamos tener la autorización del juzgado para poderlos hacer públicos. La titular del juzagado nos transmitió que esos vídeos no estaban secuestrados, que no estaban sometidos al secreto del sumario y, por tanto, teníamos plena autonomía para tomar la decisión que estimáramos oportuna ". Y que "sólo han tardado, 24 horas en hacerlo".

Tras recibir la totalidad de los videos, la juez decidió no decretar el secreto de sumario. Las imágenes, por tanto, iban a salir a la luz antes o después. Además, según el ministro el vídeo demuestra la correcta actuación de la policía. La oposición tampoco coincide. Mohamed Azahal, coordinador Federal Grupo Árabe PSOE, dice que"lo que reciben ahí, son unos pelotazos de goma, en lugar de asistencia humanitaria".

Y no son los únicos, tras visionar las 5 horas de imágenes, las ONG siguen pensando que la actuación de la guardia civil no fue del todo correcta, creen que hubo omisión de socorro. "La primera función de un funcionario público cuando hay personas en dificultades en el mar, es ayudar a las personas a ponerse a salvo y después ponerse hacer trámites administrativos" explica Esteban Beltrán, presidente Amnistía. Internacional.

La Guardia Civil se defiende, los videos, dicen, son la prueba: "No se aprecia ningún impacto de ningún medio sobre ningún inmigrante. Ni tampoco que ninguno de los inmigrantes que se enuentran en aguas españolas sufran percance por sumersión". Y añaden, los agentes sabían lo que hacían. "En las escenas que se ven la precisión es absoluta, se puede tirar o se puede alcanzar a alguna persona, no ha sido así". Unos disparos hasta ahora llenos de contradicciones