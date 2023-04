Un nuevo método de robo ha puesto en alerta a los taxistas de Barcelona. Un taxista, de hecho, ha grabado el surrealista momento en el que le intentan atacar: un grupo de ladrones le impide el paso con una cuerda y uno de ellos saca una navaja para pinchar las ruedas.

El presidente de la Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona, Olivier Contel, ha explicado en Más Vale Tarde que el conductor que grabó el video no ha denunciado porque ellos tienen un organismo que impide a los taxistas de Barcelona llevar cámaras de seguridad. "Pero se va a tener que mover porque en breve ataremos cuatro cabos e instalaremos con o sin su permiso", ha asegurado Contel.

No obstante, ha señalado que ellos "no tienen constancia de un hecho igual" en su sector. "Sabemos que ha pasado algo similar con otros tipo de transportes, pero con taxis no", ha confirmado.

Como consejo, la abogada Beatriz de Vicente le ha informado que la Agencia de Protección de Datos "prohíbe que se use una cámara de vigilancia que grabe todo el rato, pero ante una situación que vea grave puede hacer una grabación puntual". Olivier ha asegurado que están estudiando una propuesta y quedan pocos flecos para poder instalarlas.