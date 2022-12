No es una anécdota ni un hecho aislado, porque ya son cuatro los miembros de las nuevas generaciones del Partido popular valenciano, que aparecen en fotografias haciendo saludos fascistas, junto a símbolos franquistas o junto a pintadas racistas. La última ha sido Carmen Melissa Ferrer, concejal de juventud y sanidad de Canals, valencia. Posa al lado de la bandera preconstitucional.



En la línea, Juan Antonio Sanz, secretario de organización interna de nuevas generaciones de valencia, se ha retratado en un local adornado con la misma bandera. La fotografía la publicó en su muro de Facebook.



Hay más, Daniel Terrades, secretario general de las juventudes del PP en Gandía, posa junto a un mausoleo dedicado a los soldados del bando de Franco en la Guerra Civil. Lo acompaña con el saludo fascista. Horas más tarde pidió perdón. Sin embargo, el alcalde de Gandía le mostró su apoyo.



"Cuando se es joven se pueden permitir una serie de licencias que de adulto son imperdonables. Si además es un contexto entre amigos, de bromas, todavía es digamos más tolerable. Llevar esta situación anecdótica a la categoría suprema, denota una oposición sin ideas, desnortada y que donde mejor navegan es en el pasado. Por eso como presidente del PP de Gandía, mi máximo apoyo a Nuevas Generaciones y a su Secretario General, Dani Terrades. Si uno no se equivoca de joven, cuando tiene que equivocarse. Eso si, que no se repita", expresaba el popular.



En otra fotografía un grupo de jóvenes hace el saludo fascista, entre ellos está Xesco Saez, presidente de las Nuevas Generaciones de Xàtiva, Valencia. La respuesta del partido fue acusar a la oposición de haber filtrado la imagen y denunciar también un ataque informático.



Pero también ha habido más reacciones a estos actos, el presidente de la diputación de valencia, Alfonso Rus, las califica, como "chiquilladas".



No obstante, desde la oposición la opinión es distinta y piden a los cabezas de partido que tomen cartas en el asunto ya. En definitiva, un verano muy movido el de los integrantes de las nuevas generaciones del Partido Popular.