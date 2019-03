Vicepresidente del PSOE en León: "No podemos firmar este pacto, y menos con un PSOE en horas bajas"

Durante la jornada del viernes se ha vivido una tremenda tensión en el Ayuntamiento de Ponferrada. De un lado estaban los defensores del alcalde saliente perteneciente al Partido Popular, que creen que ha hecho una gestión correcta durante estos últimos años. Del otro lado están los defensores del PSOE, entre ellos los mineros, que creen que el antiguo alcalde de Ponferrada no ha defendido el problema con el carbón nacional.

En el pleno también había una serie de personas que no entienden cómo el PSOE ha podido pactar con Ismael Álvarez, el exalcalde del PP, que además está condenado por acoso sexual a Nevenka Fernández. 350 personas del PSOE de León han publicado un manifiesto en el que rechazan el pacto porque va en contra de los principios de igualdad que imperan en el partido.

José Giménez, vicepresidente del PSOE de León, ha respondido a las preguntas de ‘Más Vale Tarde’ en referencia al pacto entre socialistas e Ismael Álvarez, y la figura del acosador condenado. "Cuando se produjeron los hechos en el ‘caso Nevenka’ recuerdo perfectamente que nuestros compañeros, especialmente la portavoz que ejercía en aquel momento la oposición por parte del PSOE, sufrió todo tipo de presiones y amenazas que tuvimos que poner en conocimiento de las fuerzas del orden para que la protegieran", explica Giménez.

"Ismael nunca ha sido amigo del PSOE, él accedió a la alcaldía con tres tránsfugas del Partido Socialista, con lo cual es un aliado de muy poca confianza. Lo que nos ha llevado a firmar el manifiesto a muchos militantes socialistas en León es que rompen nuestro ideario y nuestros principios. Esto no es como lo de Groucho Marx, que si no les gustan mis principios tengo otros. El Partido Socialista se caracteriza por una lucha intensiva en defensa de los derechos de la mujer en todos los foros que ha podido, en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado”, expresa Giménez. "Entendemos que no podemos firmar el pacto, más en un momento que el PSOE está en horas bajas".