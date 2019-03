"Los vecinos queríamos mucho a la gente que gestionaba Can Vies"

17 años después, Can Vies comienza a derrumbarse. Este edificio era un edificio clave del movimiento okupa en Barcelona. En estas dos últimas décadas se había convertido en un centro social. En las plantas inferiores se impartían talleres, actividades culturales e incluso se organizaban cine fórums. "Los vecinos mayoritariamente estamos a favor de este tipo de actividad, los jóvenes necesitan este tipo de espacios donde poder desarrollar", afirma un vecino del barrio barcelonés.

Hoy el fin de Can Vies ha conseguido derramar alguna lágrima. "Encuentro que es vergonzoso. Eran gente que no habían hecho nunca daño a nadie, los vecinos los queríamos mucho", afirma una vecina de este espacio.

Los vecinos cuentan a 'MVT' lo que significaba este edificio mientras los obreros ya trabajan para derrumbarlo. "El Ayuntamiento de Barcelona ha demostrado que no cabe más que su modelo de gestión". Esta tristeza no es compartida por todos, porque la aceptación del centro no era uniforme en el barrio. "La convivencia algunas veces era bastante mala, la verdad que sí", explica una vecina de la zona.

La mayoría coinciden, las formas de los Mossos en la manifestación de ayer no fueron las correctas. "Solo hay que ver las redes sociales para ver que había heridos, yo no sé qué tipo de armas usarían ero sólo se oían gritos".