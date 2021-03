La periodista María Lamela ha comprobado este fin de semana cómo un gran número de turistas franceses se desplazan a Madrid para disfrutar de la hostelería y el ocio nocturno con menores restricciones que en su país. Algunos de estos visitantes, además, no llevan mascarilla ni respetan las medidas de seguridad frente al coronavirus.

Pero no solo eso, y es que durante la realización del reportaje y con el paso de las horas, se vivieron momentos de tensión cuando algunas de estas personas llegaron a increpar a la reportera, tal y como se observa en el vídeo que ilustra esta noticia.

"A medida que se hacía más tarde empezaban los problemas, porque la gente iba más bebida. Me he encontrado de todo", explica la periodista en Más Vale Tarde. "Algunos franceses me quitaron el micrófono, algunos me insultaron y otros incluso me intentaban morder", detalla.

En el vídeo, grabado en una céntrica calle de la capital repleta de gente, aparece un turista que, visiblemente ebrio y con la mascarilla bajada, intenta morder el micrófono que sostiene la reportera, mientras que otro -este directamente sin mascarilla- se lo arrebata, se resiste a devolvérselo y llega a insultarla.