Solosancho, en Ávila, ejemplo de "política con mayúsculas y no politiqueo"

POLÍTICOS POR AMOR A SU PUEBLO

En el Ayuntamiento de Solosancho se trabaja pero nadie cobra, ni el alcalde ni los concejales. Benito Zazo, alcalde, dice que "mejor hacer el trabajo gratis que no otros que irían con otros intereses. Esto es política en mayúsculas y no politiqueo". Lo que ellos no cobran lo pueden invertir en servicios públicos. Benito es profesor de historia, Antonio, concejal, tiene una granja de porcino, vacas y siembra cereal. Todo durante una parte del día, en la otra, atiende las necesidades de sus vecinos. Según dice Antonio García Jiménez, actúa de forma altruista porque "para ganar dinero" ya tiene su empresa.