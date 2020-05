Los trabajadores del Hospital Virgen de la Macarena en Sevilla denuncian que durante los diez primeros días de la pandemia de coronavirus se les prohibió el uso de material de protección, según ha publicado 'El Confidencial'.

Isabel Morillo, la periodista que ha investigado el caso, explica en MVT que el 11 de marzo, cuando el estado de alarma ya estaba activado, el material de protección del personal sanitario estaba "guardado bajo llave" y se controlaba su uso en el hospital.

Se prohibía, además, llevar mascarillas quirúrgicas en sitios como las puertas de urgencias, y solo se permitía su uso en las zonas en las que se trataban a pacientes con COVID-19. El motivo que aportaba la gerencia del hospital es que "generaban alarma social".

"Hubo cargos intermedios que amenazaron con sanciones a quienes se colocaran una mascarilla fuera de las zonas en las que se trataban a los pacientes contagiados", destaca la periodista.

También los trajes de protección, los EPI, se controlaron guardados en cuartos bajo llave. Ante esta situación, el 23 de marzo, el servicio de urgencias al completo en el turno de noche se plantó frente al jefe de la guardia y dijeron que no atenderían a ningún paciente, que no fuese de extrema urgencia, si no les proveían del material necesario.

Fue un momento de mucha tensión, pero a pesar de ello el responsable se negó a darles los equipos. Como explica la periodista, esto repercutió en el número de contagios: 135 sanitarios se infectaron y en el turno que se plantó, concretamente, 11 de 19 médicos dieron positivo y cinco de siete enfermeros dieron positivo.

La respuesta de la Consejería de Salud

laSexta ha consultado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para conocer su opinión sobre las denuncias de los sanitarios. Desde el organismo aseguran que "nunca se ha prohibido el uso del material sanitario" y que solo se ha pedido que se utilizara siguiendo el protocolo de Sanidad.

Sobre la petición de los trabajadores del cese del gerente del hospital, la Consejería asegura que a día de hoy continua en su cargo y que no hay constancia de que vaya a haber ningún cambio.

Además, la Junta facilita un dato: en este momento hay 3.280 sanitarios contagiados en Andalucía.