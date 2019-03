La recogida de firmas para modificar las leyes fracasa en el 99% de los casos

¿QUÉ PASOS DEBEN SEGUIRSE?

Muchos piensan que la voz del pueblo no se escucha en el Parlamento, la herramienta principal de los ciudadanos es la Iniciativa Legislativa Popular, sin embargo, su efectividad está en duda. Hasta la fecha, ha quedado demostrado que no tiene casi ninguna utilidad. Un ejemplo, el caso que pudo ser pero no fue es el de la aprobación de las tres propuestas básicas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.