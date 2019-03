¿Realmente el dinero da la felicidad?

UN ESTUDIO BRITÁNICO RELACIONA EL DINERO CON LA FELICIDAD

Quizás eres una de esas personas que ve una gran cantidad de dinero y automáticamente le sale una sonrisa. Un estudio oficial de Reino Unido concluye que el dinero sí da la felicidad. En la calle los ciudadanos se atraven a responder a la pregunta y mostrar su opiniones más sinceras. "El dinero no da la felicidad pero no hay felicidad sin dinero" señala una ciudadana. Otro cree que tener problemas económicos no ayuda a ser felíz.