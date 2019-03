Polémica por la imagen de la alcaldesa de Torrelodones subiendo a un coche oficial

Después de acceder a la alcaldía de Torrelodones, Elena Biurrun, decidió suprimir el coche oficial del alcalde anterior. Sin embargo, se ha publicado una imagen en la que se aprecia como accede a un vehículo del ayuntamiento del municipio.

La imagen es del día 10 de junio y, según explica, utilizó el coche porque iba acompañada de más personas que forman parte de los trabajadores del consistorio. "No logro entender la polémica", explica. Además, se muestra dispuesta a "dar la cara y explicar todo lo que tenga que explicar".

Desde la oposición critican que el coche es real, que existe y que la alcaldesa lo utiliza. Además, cuestionan la palabra de Biurrun.

Respecto a la opinión de los vecinos, la noticia no ha dejado indiferente a nadie. "Me parece un poco lamentable", expresa una mujer. No obstante, también hay quien la defiende, "ella usa coche oficial para cosas oficiales y no como hacía el alcalde anterior".