Octubre, un mes marcado por los escándalos de corrupción

ACABA UN MES QUE HA ESTADO 'PODRIDO'

En octubre se ha cambiado la hora, todavía ha hecho calor y no ha habido ni un sólo día en el que no se haya hablado de corrupción. No había pasado ni el primer día cuando la actualidad volvía a las oficinas de las antiguas oficinas de Caja Madrid. El escándalo de las 'tarjetas black' inauguraba el mes con el saqueo de 86 exconsejeros. El mes acaba con el encarcelamiento de Francisco Granados en Soto del Real tras el estallido de la trama Púnica.