La nueva ley del aborto también genera discrepancias entre Comunidades

EXTREMADURA, GALICIA Y BALEARES MUESTRAN DUDAS

Gallardón avanza, lento pero seguro, en su reforma sobre la interrupción del embarazo, su último paso ha sido pedir la opinón a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, no quiere conocer su opinión política, sino que les solicita que evalúen el impacto que tendrá en la normativa sanitaria la nueva legislación. Una petición hecha 'in extremis' que no ha sentado nada bien a algunos consejeros.