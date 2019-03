Sin nacionalidad por suspender el test de 'españolidad' pese a llevar 10 años en España

POLÉMICA SOBRE LA DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS

Ángela, no sabe cuantas comunidades hay en España, no sabe qué es la Generalitat y desconoce quién es Pau Gasol. Por eso no ha conseguido la nacionalidad española. No ha superado el polémico examen para calibrar el grado de adaptación a España. ¿Y tú lo superarías?