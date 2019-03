Multas por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B o por preguntar a los Pujol: los casos más surrealistas de la ley mordaza

EL CONGRESÓ DEROGARÁ LA LEY

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, puede tener los días contados y en su polémico periplo ha dado pie a sanciones que muchos ponen en entredicho. Es el caso de una periodista de Catalunya Radio, multada con 600 euros por intentar hacer preguntas a los Pujol en una zona no permitida o la de una mujer que llevaba las siglas ACAB junto a un gato en su bolso y que los agentes interpretaron como "all cops are bastards", lo que se traduce como "todos los policías son bastardos".