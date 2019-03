Multa de 2.160 euros a Juan Ramón Lucas por un delito contra la seguridad vial

Una multa de 2.160 euros por un delito contra la seguridad vial y un curso para recuperar los puntos del carnet. Es la sanción que Juan Ramón Lucas ha aceptado por conducir sin tener puntos en su carnet desde el año 2010. El periodista ha asumido toda la responsabilidad y así se lo ha hecho saber a la prensa a la salida del juzgado de instrucción número 9 de Valencia.



Pero el revuelo mediático ya comenzaba ayer. La Guardia Civil paró a Lucas en un control rutinario en Valencia y fue ahí cuando comprobaron que el periodista conducía sin puntos. Él no sabía que los había perdido, aunque sí reconoce que la carta para comunicárselo llegó a su casa y que todo fue un despiste. Horas después se convertía en trending topic y él mismo tuvo que desmentir en Twitter que lo hubiesen detenido.

Lucas quiso dejar claro desde el primer momento que asumiría su culpa. "Aunque desconocía que no tenía puntos, responderé como cualquier ciudadano: con arreglo a la ley". Como la polémica no cesaba, antes de acudir al juzgado Lucas escribía de nuevo sobre lo ocurrido a través de su blog. "Descuido o negligencia, o ambas, lo cierto es que no lo sabía, y de haberlo sabido evidentemente no me hubiera puesto al volante"



El "descuido" de Lucas le ha servido para reflexionar sobre la seguridad vial y abrir un debate que el propio periodista considera vital.