Los Mossos pasan el día vigilando 'la hierba'

Mañana, tarde y noche. Desde el pasado 10 de diciembre, una patrulla de los Mossos de Esquadra custodia la puerta de un bajo en Barcelona. En su interior encontraron una de las plantaciones de marihuana más grande jamás descubierta en la ciudad Condal.

Los vecinos aseguran que "llevan ya un par de semanas, las 24 horas del día". El motivo es que todavía no hay orden judicial para la destrucción de la droga, por lo que los agentes no pueden perderla de vista ni un solo minuto. Otro vecino explica que "hay un juez que no se atreve a retirar este material porque está en un vacío legal".

Los vecinos han pasado de percibir un gran olor de marihuana en toda la calle a contemplar como una patrulla les acompaña las 24 horas del día. Los mossos llegan a hacer hasta cinco relevos diarios, incluso han pasado a formar parte del paisaje de la calle. Hasta cuándo seguirá la custodia es, a día de hoy, una incógnita.