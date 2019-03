Miguel: "Me han ofrecido un trabajo en una productora porno"

Uno de cada cuatro españoles está en paro. Bajo este contexto de crisis, hay gente que decide salir del paro con iniciativas positivas y originales. Miguel Bosch busca trabajo con mucho ingenio y desnudo. En su web, 'Miguel busca su sitio', es donde el joven cuelga los vídeos, grabados en su habitación, para pedir empleo. "Mi habitación es mi plató, mi oficina y mi cama", ha explicado Miguel.

Gracias a esos vídeos, Miguel ha conseguido algunos trabajos. El joven se dedica al mundo audiovisual, y es en ese ámbito donde busca empleo. Lo más peculiar, cuenta Miguel, ha sido una oferta en una productora porno. "No me lo he planteado, pero a las malas habrá que comer".