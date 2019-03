Miguel Durán: "Me considero un discípulo del abogado que va a elegir Bárcenas"

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha reunido en prisión con el abogado Miguel Durán, defensor del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, para tratar de diversos asuntos de la causa.



A su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real, el abogado Durán no ha querido revelar los asuntos que ha tratado con Bárcenas, que ha sido el que ha tomado la iniciativa de mantener este encuentro horas después de conocerse que sus abogados han renunciado a su defensa por "discrepancias profesionales".



Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que fuera el propio Miguel Durán quien asumiera su defensa, este letrado ha dicho a su salida de la cárcel que Bárcenas no le ha ofrecido la defensa y que además no podía asumirla porque ya lleva al número dos de la trama.



Durán, que fue presidente de la ONCE y asumió hace unos meses la defensa de Crespo, ha asegurado que mañana se conocerá el abogado que representará al extesorero del PP, del que ha dicho que es un letrado "con una larga carrera judicial" y de "enorme solvencia", si bien no ha querido revelar su nombre.