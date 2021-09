Cristina Pardo apenas puede contener su indignación ante las excusas de un casero que ofrece en alquiler un piso de apenas 10 metros cuadrados por 450 euros al mes, a quien un equipo de Más Vale Tarde ha llamado fingiendo interés en la vivienda.

"Pero, ¿meterían a sus hijos ahí?", ha planteado la presentadora, que ha aseverado que esa es precisamente la pregunta que le haría al arrendatario: "¿Usted metería a su hijo aquí? Porque si lo está alquilando entiendo que es porque no lo quiere para ningún miembro de su familia", ha sentenciado.

No es la única 'infravivienda' con la que MVT se ha encontrado en esta investigación: otro casero ofrece un piso de apenas 20 metros en el que no hay ni cocina ni lavadora. Este electrodoméstico, de hecho, "no cabe", según él mismo admite.

"Una vuelta al calzoncillo", ha ironizado Pardo al oír esto. "Qué vergüenza. A mí me parece vergonzoso: el precio, el piso, todo", ha aseverado la presentadora.