Menores transexuales piden una ley estatal que les permita cambiar de nombre en el DNI

HASTA LOS 18 AÑOS NO EXISTEN LEGALMENTE

Hasta que los menores transexuales cumplen 18 años no existen legalmente, niños y niñas que desde pequeños han tenido claro que nacieron con un género que no era el suyo. Pero su sexo, su nombre no es el que figura en el DNI. El cambio depende de una persona, un juez. Piden una Ley estatal que recoja sus derechos.