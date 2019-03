Martiño Noriega: "El discurso del miedo del PP ya no funciona"

100 días después del 24M

'Más Vale Tarde' ha hablado con Martiño Noriega, alcalde de Santiago, para valorar si se ha notado el cambio o no, después de que han pasado 100 días desde las elecciones del 24M. "El discurso del miedo del PP ya no funciona. Lo estamos demostrando", explica el alcalde. Asimismo ha apuntado que "las candidaturas de unidad popular son necesarias para las generales". Por otro lado, ha asegurado que no han tenido "problemas con el arzobispo ni con el deán de la catedral, sólo con el PP".