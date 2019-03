Rajoy ahora sí se para a hablar con los medios

El presidente Rajoy, que solía pasar con prisa ante los micrófonos se para ante la prensa. Y es que, según dice la vicepresidenta, no hay mejor portavoz: "Yo creo que es la mejor persona para explicar todo lo que se ha hecho, ya que ha sido él, el que ha dirigido y protagonizado el proceso"

Dos veces ha hablado ya el presidente con los medios en Bruselas. Y eso, después de cuatro años de legislatura, es noticia. Cambios que ya están en marcha y cambios que están por llegar. Sean cuales sean, los decidirá él, que este mediodía pedía rebajar la expectación.

Algunos de sus ministros ya van descartándose. Alfonso Alonso asegura que no tiene tiempo para otra que no sea ser Ministro de Sanidad: "A mí me acaban de nombrar Ministro de Sanidad, y esto requiere mucha atención y no deja tiempo para otros asuntos".

Y Rajoy respalda a la vicepresidenta: "La vicepresidenta es una persona que desempeña su labor francamente bien". Sus ministros saben que no está en sus manos y confían plenamente en Rajoy. Lo que él haga, bien hecho estará.