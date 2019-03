"Una manzana y una pera no pueden dar dos manzanas"

“Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas porque son componentes distintos”, así trata de explicarlo la alcaldesa, pero por si no ha quedado del todo claro, Botella tiene más recursos: “hombre y mujer es matrimonio, y dos hombres, o dos mujeres, pues serán otra cosa distinta”.

Por último, y por si aún no ha quedado del todo claro, la alcaldesa ‘matiza’: “papá y mamá, a Pepe y a Juan, está en una situación distinta lo cual le produce sufrimiento que si tiene de padre a Pepe y de madre a María”

Por su parte, Cayetano Ros, concejal del PP en Molina de Segura, en Murcia, también ha querido contribuir al debate, pero olvidándose de las peras y las manzanas y haciendo uso, en esta ocasión, de dos animales: la cabra y el perro. Cuando Barack Obama se mostró a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, el popular twitteó : “Obama: creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse:.. y un hombre con una cabra o una mujer con un perro”.

Sin embargo, no todo el PP está en contra de las uniones en igualdad de condiciones entre personas del mismo sexo, en general, lo que no gusta es la palabra "matrimonio". El presidente del gobierno, decía en 2011 que “si hacemos una cosa que no se llame matrimonio, la va a aceptar el conjunto de la sociedad española. Si le llamas matrimonio va a haber mucha gente que se sienta herida”.

División de opiniones, pues, en el partido. Para unos solo habría que cambiar la palabra, para otros, habría que ir mucho más allá, como aclara la alcaldesa de la capital española: “Lo que no se puede hacer es tratar de manera igual lo que es en esencia diferente”.