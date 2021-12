Algunas comunidades autónomas han expresado su voluntad de añadir a las cifras oficiales sobre la evolución de la pandemia los test de autodiagnóstico que los ciudadanos se realizan en casa y salen positivos, para evitar tener que recurrir a la Atención Primaria o a Urgencias para una PCR de confirmación.

Madrid y Cataluña ya han empezado a contar en sus cifras estos casos, y también Galicia planifica que los antígenos positivos en domicilio se validen sin PCR y sirvan para coger bajas.

Sin embargo, estas no se contabilizan en los datos del Ministerio de Sanidad, que recopila los datos que recogen cada una de las comunidades autónomas. Los datos diarios que ofrece el Ministerio solo incluye los test de antígenos -y las PCR- realizados en centros sanitarios.

¿Por qué no hay entonces una unificación de criterios para registrar los casos positivos? El principal motivo que esgrimen las comunidades autónomas a favor de integrar estos positivos en los datos oficiales es para intentar rebajar la presión en los centros sanitarios. De esta manera no haría falta ir a un centro sanitario a confirmar ese positivo, y solo con una llamada telefónica para notificarlo sería suficiente.

Otro de los motivos tiene que ver con ofrecer datos más realistas sobre la situación de la pandemia. Si el Ministerio solo incluye los positivos confirmados en centros sanitarios no incluye los casos diagnosticados en casa. El dato global queda trastocado y la foto fija no refleja la realidad. Por lo tanto, a la hora de tomar medidas no se están teniendo en cuenta todos los casos reales.

Pero, por otro lado, si Sanidad sí contabilizase los contagios autodiagnósticos habría un problema, el que posiblemente lleva al Ministerio a descartar esta opción. ¿Qué ocurriría con las bajas médicas? Si no hiciese falta confirmar los positivos autodiagnosticados en un centro sanitario surgiría el problema a la hora de necesitar una baja.