“Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”, el discurso de Botella difícil de olvidar

“Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”, Ana Botella se esforzó, habló en inglés a pesar de que ya había demostrado que no era lo suyo. Con mucho énfasis y una pronunciación dudosa, la alcaldesa ensalzó todas las virtudes que para ella tiene Madrid. Arte, arquitectura, romanticismo y lo más importante: "Madrid is fun".



Botella esperaba convencer, pero su discursó ha triunfado más en Internet y con Madrid ya eliminada, Ana Botella abandona el rojo oficial y da escasas explicaciones

Un discurso en el que, a diferencia del Principe, no admite ni una pregunta sobre la derrota. Ni su inglés, ni sus argumentos, ni su forma de expresarse, casi todo han sido malas críticas para la alcaldesa.

Ana Botella ha quemado su principal cartucho al frente del Ayuntamiento y aunque antes de viajar a Buenos Aires se mostró segura y Rajoy le haya respaldado después de la derrota. El futuro político de Ana Botella queda muy en el aire sin unas Olimpiadas de por medio.