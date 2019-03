Luisa Fernanda Rudi: "¿Son altos los sueldos de los políticos? Depende con qué se comparen"

"Lo que está ocurriendo con el tema de Bárcenas me tiene desconcertada. No he participado en ello, por lo que no tengo por qué sentirme avergonzada por algo que está haciendo un daño tremendo al PP", ha afirmado la presidenta de Aragón.

Rudi ha afirmado que "nunca he cobrado un sobresueldo de la dirección nacional, porque yo no he estado en el aparato de Génova". Sin embargo, reconoce que sí lo ha cobrado como presidenta del PP de Aragón, "desde el segundo semestre de 2011, y está declarado". En su opinión, "es una cantidad menor, una compensación", aunque no ha querido especificar la cantidad.

Sobre la conveniencia de que algunos cargos públicos cobren dos sueldos con dinero público, Luisa Fernanda Rudi lo tiene claro: "Los sueldos de los políticos se pueden valorar dependiendo de con qué se comparen: comparados con un trabajador de la construcción son muy altos, pero seguramente estarán muy por debajo de un gran comunicador de cualquier emisora de radio, privada o pública".