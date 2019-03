Luis Bárcenas: La vida de un 'vip' en la cárcel

OSTENTA YA EL TÍTULO DE REY DEL COTARRO

El extesorero del PP está intentando encontrar su particular espacio en la prisión de Soto del Real y no va mal encaminado. Sus propios compañeros saben que no es una persona cualquiera, por eso le han convertido en el centro de atención desde que ha llegado y hasta le han pedido autógrafos. Sin embargo, dicen que no lleva bien la imposición de horarios que le obliga a acostarse pronto.