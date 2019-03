Llamazares: "Estamos de acuerdo en no perder las siglas de IU, no hay estigma en ellas"

IU RECHAZA INTEGRARSE EN PODEMOS

'Más Vale Tarde' ha hablado con Gaspar Llamazares, diputado IU en el Congreso, sobre la situación de IU y su futuro. "Estamos muy orgullosos de esta organización política, queremos sumar a otros y no restar". El reto al que se enfrenta IU es converger, no perder la identidad política del partido y sobre todo que Podemos no fagocite unas siglas históricas, ha explicado. En este sentido, ha destacado que "si alguien pretende que un pacto tiene que ser bajo su pabellón y que los demás tienen que renunciar, pues no habrá acuerdo finalmente".