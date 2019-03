Un juez obliga a devolver el piso subastado a las personas que desahució

Por primera vez se ha podido, ha sido una sentencia sin precedentes. Un juez ha obligado a un banco a devolver el piso a un familia a pesar de que ya lo había subastado.

Mahamaou Hawa, ha recuperado su piso y, según dice, está "contento con la Plataforma" y con "su abogado".



Mamadu y su mujer compraron su casa en 2002, durante ocho años ingresaron cada mes la hipoteca pero en 2010 se quedaron sin trabajo y estuvieron cuatro meses sin poder pagarla.



Fue un tiempo que les ha pasado factura porque ha sido esta deuda la que les llevó a la subasta de su piso. Ellos aseguran que regularizaron la situación y ahora la Justicia les ha dado la razón.

El Tribunal además regaña al banco por no buscar una solución antes del desahucio y cree que el interés de demora del 19% era totalmente abusivo.



La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ve en este caso una un precedente. Marta Afuera, portavoz de la PAH Girona afirma que es "un golpe de esperanza, un golpe de fuerza para seguir luchando y que se paren los desahucios".



Una familia gallega tampoco pierde la esperanza, se subastaba su casa pero pocas horas antes la propia sucursal paralizó la venta. Juan Banco, coordinador de la 'Oficina de Intermediación Hipotecaria', explica que "no hubo posibilidad de acuerdo, cuando todo salió en los medios se vieron obligados a paralizar el desahucio".



José Enrique y Laura viven con sus dos hijas y una nieta, todas menores de edad. Desde 2012 no pueden pagar los 160.000 euros que les quedan de la hipoteca y la única solución que les daba la entidad era una moratoria de cinco años que subiría la deuda a 240.000. Próximamente el banco les comunicará su decisión final.