Juan Miguel Salvador: "La Administración ha dejado de comprar libros para las bibliotecas"

EL SECTOR TAMBIÉN SE HA VISTO AFECTADO POR LA PIRATERÍA

Hay datos en el último informe de la Asociación de Libreros Españoles que dan miedo, teniendo en cuenta que se cierran cada día dos librerías en España y que el 35% de los españoles admite que lee poco o que prácticamente no lee. 'Más Vale Tarde' ha hablado con el portavoz del gremio de libreros, Juan Miguel Salvador que destaca que "no sólo pierden los lectores" y que "también pierde la industria cultural". Asimismo ha dicho que "el hábito de lectura no está instaurado en nuestro país".