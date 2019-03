Juan Fernández, sobre el Olysio: “Es una buena noticia, pero no la más esperada”

LOS ENFERMOS SE QUEJAN DE QUE NO ES TAN EFECTIVO

Juan Fernández, presidente de la Organización Nacional de Afectados por Hepatitis, ha explicado en Más Vale Tarde que la puesta en marcha en el circuito sanitario del medicamento Olysio, posible tratamiento contra la Hepatitis C, es “una buena noticia, pero no la más esperada”. Los enfermos se quejan de que el Olysio no es tan efectivo como anuncia Sanidad, ya que aseguran que el nuevo medicamento mezclado con otros puede llegar a ser tóxico.