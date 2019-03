Izquierda Plural propone no conceder indultos a los condenados por corrupción

José María del Nido ha sido el último en entrar en prisión y está a la espera de que se resuelva su indulto por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.



Si la propuesta de Izquierda Plural que se vota y se debate en el Congreso sale adelante, José María del Nido nunca habría podido pedir el indulto. Ni siquiera con las 15.000 firmas que presentó.



Con esta iniciativa, Izquierda Plural quiere que los condenados por estafa, blanqueo, apropiación indebida, malversación, prevaricación o los delitos contra la Hacienda no puedan obtener la medida de gracia. También propone que el Gobierno explique los motivos para conceder el perdón. Y que no se otorgue un indulto sin un informe favorable del tribunal que haya condenado.



Entre 2012 y 2013 se pidieron más de 14.000 indultos. El Gobierno concedió 691. De ellos unos 20 fueron por delitos relacionados con la corrupción.



El expresidente del Gobierno Balear Jaume Matas declara por blanqueo de capitales, uno de los múltiples casos en los que está imputado. Nunca ha pisado la cárcel pero tiene condena firme por tráfico de influencias y tiene pedido el indulto.



Otro que aún no ha pisado la cárcel es Pedro Hernández Mateo, el exalcalde de Torrevieja está condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad. Su petición de indulto fue polémica porque la apoyaron 45 diputados populares.



Otro político que tiene pedido el indulto es Julián Muñoz. El exalcalde de Marbella está en la cárcel cumpliendo condenas. Todas por corrupción. La última sentencia firme le castigó a siete años de prisión por blanqueo de capitales.