El periodista Miguel Ángel Ambrosio trataba de informar de la situación de la playa de La Concha, en Donostia, cuando ha sido agredido por un joven que portaba un palo.

El reportero ha iniciado la conexión en el programa Más Vale Tarde con walkie talkie, en vez de con el micrófono de laSexta, para no llamar la atención entre los cientos de bañistas que permanecían en la playa cuando no se podía.

Tal y como explica Ambrosio, la playa a esa hora debería estar vacía ya que el acceso está prohibido desde dos horas antes y dos horas después de la pleamar. Justo en ese momento, el espacio en la arena queda muy reducido, por lo que el Ayuntamiento optó por esa medida para evitar las aglomeraciones.

"Lárgate de aquí, ¿qué haces?, que te vayas, hijo de puta"

El reportero asegura que no hay presencia de la Policía Municipal o la Ertzaintza, aunque si se personaron a las 17:00 horas para controlar que la playa se vaciaba. Algo que no ocurrió, a juzgar por las imágenes de la playa repleta de personas.

Cuando estaba informando de la situación, un joven en bañador y con un palo en la mano se ha acercado en actitud amenazante al reportero. "Estamos en directo", le avisa Ambrosio, y este le replica a gritos: "Lárgate de aquí, ¿qué haces?, que te vayas, hijo de puta".

"Es vergonzoso, qué barbaridad, un intento de agresión por tratar de contar lo que está pasando", exclama Mamen Mendizábal, presentadora del programa. "Es una imagen inaceptable, no podemos hacer otra cosa que denunciarlo. Espero que lo esté viendo la Policía", lamenta.

El reportero se marcha y agresor le sigue

El reportero decide marcharse de la playa para evitar el conflicto, pero el agresor vuelve a acercarse con el palo en la mano y empieza a hostigarle, amenazarle y empujarle de nuevo, ante la mirada de los bañistas concentrados a la entrada de la playa.

En ese momento, el cámara corre para ayudar a su compañero, que ya ha conseguido retirar el palo de las manos de su atacante. "Ojalá estas imágenes sirvan para identificar al agresor y que los donostiarras no solamente asistan a lo que está ocurriendo...", comenta la presentadora.

Al acercarse el cámara, Ambrosio le pide dejar pasar el tema: "Vayamos a otra cosa, esto en directo no, por favor", le dice a su compañero, que continúa grabando al atacante y preguntándole notablemente enfadado por la situación, "¿qué es lo que has hecho?" .

"No te calientes que no te hace falta. Cuánto siento, compañero, que te haya pasado esto en directo porque no representa ni a los donostiarras ni a la mayoría de la población", le anima Mendizábal.