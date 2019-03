Las expresiones más utilizadas en la declaración de Urdangarin por el caso Nóos: "No sé" y "no me acuerdo"

PRIMERA DECLARACIÓN EN EL JUICIO POR EL CASO NÓOS DE URDANGARIN

La del cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, es una de las declaraciones más esperadas dentro del caso Nóos. Urdangarin se ha sentado ante el tribunal durante dos horas de declaración y su argumento más repetido ha sido el "no me acuerdo" y "el no sé", a pesar de las insistentes preguntas del fiscal Horrach.