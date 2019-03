Los estratosféricos sueldos del 'banco malo'

Quizá De Guindos no andaba tan desencaminado. El banco malo no ha resultado ser nada malo. Sobre todo para sus ejecutivos.

"La estética va antes de la ética"

Los quince miembros del consejo de administración de la Sareb, porque es así como se llama, ganaron 142.917 euros en su primer mes de funcionamiento, diciembre de 2012. La que menos notó la cuesta de enero fue su presidenta, Belén Romana. Se llevó casi 33.000 euros en un mes. El director general de la Sareb, Walter de Luna, cobró algo parecido: 32.083 euros.

José Carlos Díez, analista jefe de Intermoney explica que "un funcionario público no tendría que tener un sueldo tan desproporcionado".

En concreto, Belén Romana, cobró 32.916 euros en un mes. Si esto se multiplica por doce mensualidades, el sueldo fijo anual de romana es de 396.000 euros.

Díez añade que "como decía el clásico la mujer del César, además de serlo debe parecerlo. Por ello, yo creo que la estética va antes de la ética". Ético o estético es legal gracias a la orden ministerial aprobada en febrero de 2012. En ella se limitaba los sueldos en las cúpulas de entidades con ayudas públicas o intervenidas por el estado.

Para Díez "es evidente que en una situación donde la economía española está en una situación social muy complicada, con un 27% de paro, yo comprendo que el Banco de España esté encima y endurezca la regulación".

El gobierno decidió fijar un máximo de 500.000 euros para los consejeros ejecutivos de las entidades participadas. Es el caso de la presidenta del banco malo y estableció el tope salarial de los consejeros ejecutivos en entidades con nacionalización mayoritaria en 300.000 euros, 50.000 para los consejeros no ejecutivos.

Comparando el sueldo de Romana con otros directivos, en el número uno del ránking de los banqueros mejor pagados se encuentra Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que cobraba 2,34 millones de euros anuales antes de dejar paso a su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri. Este último ya ocupó el cargo ajustándose al máximo a ese límite de 500.000. Menos, pero toda una alegría, igual que el aumento del 700% que este martes han experimentado las acciones de su banco En el número dos, Adolf Todó, de Catalunya Caixa. En 2012 se llevó hasta 1,55 millones. En el bronce se encuentra Jordi Mestre, de Unnim, con 960.000 euros. El siguiente sería José María Castellano de Novagalicia y sus casi 900.000 euros.

Díez explica que esto "tiene mucho que ver con la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria. Los beneficios de los bancos se inflaron y parte de esos beneficios fueron a pagar trabajadores y sobretodo ejecutivos".

En total los directivos de las ocho bancas rescatada cobraron un montante total de más de 30 millones en 2012 y eso que hubo un recorte salarial del 92%.

Díez concluye que "a los economistas no nos gusta limitar el comportamiento de los mercados y el libre intercambio de los agentes, pero cuando ese libre intercambio se hace con dinero público y cuando se está poniendo en cuestión una cuestión social tiene todo el sentido que el Banco de España intervenga".

Ético o no, estético o no la pregunta es si directivos como los del banco malo merecen, o no, esos sueldos.