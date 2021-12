Vuelve la Navidad en plena pandemia. Por segundo año consecutivo, los españoles tendrán que enfrentarse a las fiestas a medio gas. Con la incidencia creciendo día a día, la recomendación es clara: reuniones reducidas con ventilación y mascarillas.

Sin embargo, este año se esperaba diferente por la gran respuesta de los españoles a la vacunación y, de hecho, probablemente lo sea. Un estudio matemático de Massachussets ha determinado en qué condiciones se podrían dar contagios por COVID en una cena de Navidad en caso de que haya un positivo y a partir de qué momento nos ponemos especialmente en riesgo.

En este sentido, y dando por hecho que un 80% de los asistentes a la cena estén vacunados, el estudio determina los minutos exactos tras los que el riesgo de contagio se eleva precipitadamente según llevemos o no mascarilla y haya o no ventilación.

Pongamos diferentes supuestos. En el primero, se reunirían 10 personas, de las cuales una estaría contagiada. En el caso de que los asistentes no llevaran mascarilla y las ventanas estuvieran cerradas, a los 24 minutos las posibilidades de contagio se dispararían.

Si en el mismo supuesto las ventanas estuvieran abiertas, se ganarían otros 15 minutos de tiempo. Y, si además llevaran la mascarilla puesta, podrían estar hasta 20 horas reunidos con un riesgo relativamente bajo de contagio.

En el segundo supuesto hay un contagiado entre 25 personas reunidas en un restaurante. Sin mascarillas ni ventilación, podrían estar hasta 34 minutos de forma relativamente segura. Si existe ventilación cruzada, el tiempo de tranquilidad se incrementaría hasta los 81 minutos. Si, además, los comensales llevaran mascarilla podrían reunirse con riesgo bajo hasta 60 horas.

No obstante, hay que tener en cuenta que en el estudio se supone que los comensales portarán la mascarilla siempre. Sin embargo, al tratarse de una cena o comida de Navidad, habría que contar con breves pausas para comer, por lo que el riesgo se daría tiempo antes que las horas marcadas.

Además, según indica el profesor de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, los algoritmos no tienen en cuenta algunos factores de riesgo. "Si el que está infectado es el retraído que no va a hablar en toda la cena o si es el más activo socialmente hay diferentes probabilidades de contagio", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que "se desconoce durante cuánto tiempo eres infectocontagioso si estás vacunado". "Hay un estudio de Estados Unidos que dice que el 80% de los que transmiten el virus son no vacunados y el 80% de los que se infectan son no vacunados", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que "siempre será más seguro reunirse con gente vacunada que no vacunada".