Cristina Pardo e Iñaki López dejarán sus respectivos programas en fin de semana para ponerse al frente de Más Vale Tarde. Así lo ha dado a conocer esta mañana laSexta, después de que Mamen Mendizábal anunciara su marcha del programa de cara a la próxima temporada.

La aún presentadora de Más vale Tarde ha entrevistado a sus sucesores en el programa que será su 'casa' a partir de septiembre y, aunque ambos se han mostrado muy ilusionados en iniciar el nuevo reto. Sin embargo, ambos han tenido algunas palabras de recuerdo para el programa que dejan atrás, Liarla Pardo y laSexta Noche.

Así, Cristina Pardo ha asegurado irse de su programa de los domingos "con mucha pena": "Estoy muy contenta con el programa de Liarla Pardo", ha explicado la presentadora, que ha insistido en que el formato seguirá. "Estoy muy agradecida a mi equipo y a la etapa que he hecho en Liarla Pardo porque he sido muy feliz, he podido hacer cosas que me han gustado mucho y le doy una larga vida", ha zanjado.

Por su parte, el presentador de laSexta Noche ha asegurado sentirse "entre el temor por empezar un proyecto nuevo y la pena mora por abandonar un programa de 8 años y medio".