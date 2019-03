Echániz arremete contra la marea blanca: "Es rancia y anticuada"

Para el secretario de Sanidad del Partido Popular, la marea blanca es "antigua, rancia y sólo defiende intereses personales". Así lo ha dicho en una entrevista José Ignacio Echániz.

Echániz habla de la necesidad de reformas en la Sanidad pública. Cree que es la única manera de que sobreviva una sanidad envidiada hasta por el mismísimo Obama. Aunque en todo momento ha hablado de cambios, que no de privatización, Echániz se plantea ciertas ventajas de lo privado.

Para él son incentivos; pero para muchos sanitarios, estas medidas transforman al paciente en cliente. Aún así, el secretario de Sanidad del PP no se plantea el copago, de momento. "El Gobierno no se plantea ningún tipo de copago sanitario". El secretario de Sanidad de los populares intenta tranquilizar, dice que los cambios son para mejor. La marea blanca no lo ve tan claro.