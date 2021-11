Albert Cavallé, el 'estafador del amor', ha protagonizado una desagradable entrevista en MVT. Además de no permitir que los presentadores del programa le hiciesen ninguna pregunta y de poner caras y burlase en pleno directo, el condenado por un delito de estafa a 3,5 años de prisión ha cargado contra el periodista Manu Marlasca, al que insistentemente le ha acusado de estar "imputado". De la misma manera, también ha acusado a Iñaki Lopez y a Cristina Pardo.

Sin dudarlo, al término de la conexión, Marlasca ha querido aclarar la situación. Explica que Cavallé, que acumula cinco sentencias condenatorias y cuatro sentencias absolutorias, habría demandado a los medios por "recoger las denuncias de otras mujeres a las que los juzgados no dieron la razón".

"No sé si este -haciendo referencia al abogado que ha acompañado a Cavallé en la entrevista- u otro abogado interpuso una demanda de conciliación, que es un acto previo a una querella por el derecho al honor y a la intimidad. Lo único que ha llegado a la Asesoría Jurídica de Atresmedia respecto a mí es eso, una demanda de conciliación. No estoy investigado ni imputado. Y en cualquier caso, no pasaría nada".

"Él denunció a varios medios de comunicación por publicar sus 'idas y venidas' al juzgado, y en este caso -lo acabo de consultar por si acaso-, leo textualmente: 'A ti no te llegó a presentar una demanda o querella -aunque igual ahora tiene la oportunidad-, solo te puso una demanda de conciliación'", ha proseguido el periodista.

Es decir, como aclara Marlasca, lo único que tendría que hacer sería acudir a un acto en un juzgado civil en el que él tendría que decir que rectifica la información sobre Albert Cavallé, y eso le evitaría la denuncia, tal y como ha manifestado el periodista y jefe de investigación de laSexta, dando por zanjado este asunto.