Aurelia: "Tengo esperanzas de quedarme en mi casa, pero como están tan mal los Gobiernos..."

Aurelia tiene una pensión que no llega a los 400 euros y paga 126 euros por el alquiler de su vivienda en el centro de A Coruña. En teoría, la Policía volverá mañana a su casa para formalizar el desahucio. “Tengo algo de esperanza de quedarme en mi casa, pero como el mundo está tan mal, como están tan mal los Gobiernos, no se pueden echar campanas al vuelo. Es una gente muy jodida”, opina Aurelia.

Aurelia descarta que le hayan ofrecido ir a una residencia, pero además se pregunta, ¿”quiénes son para arreglar mi situación?, yo no estoy para las tonterías de ellos. Yo soy el que va a pagar la residencia. Esos chorizos me están desvalorizando. Yo estaría en una residencia y ellos tendrían que estar en la cárcel”.

Sobre el apoyo que ha recibido, Aurelia cree que “esta debería ser la definitiva. Aurelia Rey no debería tener un desahucio porque está en los pagos”.

Los caseros de Aurelia quieren desahuciarle porque paga 126 euros en el centro de la ciudad gallega, pero la anciana de 85 años argumenta que el piso en realidad es un trastero al que no llega el ascensor. “No hicieron contrato y yo pago IPC, pero los abogados me dijeron que si no hay contrato no tengo que pagar IPC. Me tendrían que devolver dinero”, explica Aurelia.