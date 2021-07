Con 26 millones de seguidores, el tiktoker Naim Darrechi, el más seguido en nuestro país, se ha convertido en el centro de la polémica por sus machistas declaraciones en una entrevista para el youtuber Mostopapi.

El 'influencer' ha afirmado que eyacula dentro sin avisar en todas sus relaciones sexuales y posteriormente les dice a sus parejas sexuales que es estéril.

Sin embargo, admitir que ha realizado múltiples abusos sexuales no es el primer mensaje peligroso que ha normalizado ante su audiencia, la mayoría adolescentes. Y es que ha contado otras muchas cosas, como que ha sido denunciado por violación y maltrato por parte de su exnovia.

"Habíamos discutido y estábamos mal. A las dos semanas me encuentro que hay una denuncia por maltrato y violación", comenzaba su relato, antes de reconocer: "Te rompí un móvil, es verdad. Te habré empujado como todas las parejas, pero no te he puesto la mano encima".

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente lo tiene claro: "Reconocer públicamente que empujas a tu novia o que le rompes el móvil es tanto como reconocer un delito de maltrato".

Quien también reaccionó a estas palabras fue la expareja del influencer, quien asegura que "me reventó el móvil, me gritó en la cara y me dio un codazo y hasta a mi padrastro".