Antonio Maestre ha asegurado que España no ha cerrado ningún capítulo con la exhumación de Franco, tal y como había apuntado el presidente en funciones, Pedro Sánchez: "Incluso cuando Franco salga del Valle es sólo el comienzo de todo lo que queda por hacer todavía".

El periodista ha reiterado que "hay mucho que avanzar": "Hay una crítica injusta a Pedro Sánchez. No hubiese tardado tanto si no hubiese tenido tantos recursos la familia, si PP, Ciudadanos o Vox no le hubieran dado su reporte político".

"Ha habido muchas resistencias de franquistas sobrevenidos, franquistas sociológicos y franquistas convencidos", ha señalado Maestre.

El periodista ha asegurado que entiende la posición de Pablo Casado, que ha asegurado que no gastaría ni un euro ni en desenterrar ni en enterrar al dictador: "Hace honor a su herencia, el PP es un partido de herencia franquista, fundado por siete ministros franquistas".

"Uno de los últimos fichajes de Isabel Díaz Ayuso en Madrid su padre fue un ilustre alcalde falangista en Burgos. Hacen honor a lo que han oído en casa, es normal que sientan resistencia", ha continuado.

Respecto a la dialéctica que ha utilizado Albert Rivera, el periodista ha asegurado que "ellos siempre intentan ponerse en esa falsa equidistancia, bastante vergonzosa cuando hablamos de víctimas", ha apuntado Maestre, que ha ejemplificado su "falso discurso" con la diferencia que los miembros de su formación hacen con las víctimas del terrorismo.

El periodista ha entrado en el debate de si debe o no ser público el momento de la exhumación. El ministro Marlaska había asegurado que se hará "obviando espectáculos", una postura que Maestre "entiende", dice, aunque está "en desacuerdo": "Franco fue enterrado con honores donde está. Se le dio un honor, y ahora se le va a retirar por lo que debe hacerse igual, de forma pública. Retirarle de un lugar remanente en contra de la familia para resarcir la humillación que en su momento sufrieron las víctimas".