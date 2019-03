Alfredo Perdiguero: "Sergio Morate lleva días de adelanto a la Policía"

"Nos lleva días de adelanto" asegura Alfredo Perdiguero, portavoz sindicato policial SIPE, sobre Sergio Morate, principal sospechoso del crimen de Cuenca. Perdiguero asegura que desde el viernes, Morate no puede coger un avión o un barco, ya que las barreras están controladas, tienen su pasaporte, su fotografía y sus datos.



No podría salir con su documentación por una frontera, pero en Portugal y Francia no tienen frontera en la que se exija pasaporte, por lo que podría salir. Acerca de los rumores sobre que Morate está en Portugal o Colombia, Perdiguero asegura que la Policía no maneja estas informaciones como verídicas.



En los medios de transporte de países miembros de la Interpol, está la foto y los datos de Morate, por lo que sería detenido si intenta huir. Se sospecha que sus contactos en la cárcel le hayan podido conseguir los recursos necesarios, como documentación falsa y dinero efectivo, para efectuar su huida y posteriormente necesitaría soporte de manutención.



Sus tarjetas y teléfono móvil están intervenidos, por lo que tendrá serias dificultades para comunicarse y conseguir dinero. Eso le pone en desventaja, ya que a la larga necesitará muchos medios para viajar o poder cambiar de residencia.



El coche continúa en paradero desconocido, por lo que la colaboración ciudadana es básica. Es necesario que cualquiera que vea el coche, un Seat Ibiza verde oscuro y matrícula 1062 CPF, se ponga en contacto con las autoridades para localizar a Morate.



Actualmente, Sergio Morate es objetivo número uno de toda la Policía Nacional Española, Guardia Civil incluida.